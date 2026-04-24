Костюк вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Путинцеву

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв соперницу из Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

По ходу матча Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Костюк дважды подала навылет, семь раз ошиблась на подаче и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Марта Костюк сразится с победительницей матча между Джессикой Пегулой (США) и Кэти Бултер (Великобритания),