Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Юлия Путинцева — Марта Костюк, результат матча 24 апреля 2026, счёт 0:2, второй круг; WTA 1000 Мадрид

Костюк вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв Путинцеву
Комментарии

23-я ракетка мира украинская теннисистка Марта Костюк вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде, обыграв соперницу из Казахстана Юлию Путинцеву, занимающую в мировом рейтинге 80-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 14 минут и завершилась со счётом 6:1, 6:3.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 16:50 МСК
Юлия Путинцева
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3
6 		6
         
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк

По ходу матча Путинцева не сделала ни одного эйса, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Костюк дважды подала навылет, семь раз ошиблась на подаче и сумела реализовать 7 брейк-пойнтов из 10.

В следующем круге Марта Костюк сразится с победительницей матча между Джессикой Пегулой (США) и Кэти Бултер (Великобритания),

Сетка "тысячника" в Мадриде
Материалы по теме
Рыбакина продолжила победную серию. Самсонова тоже вышла в третий круг Мадрида
Рыбакина продолжила победную серию. Самсонова тоже вышла в третий круг Мадрида
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android