Елена Рыбакина рассказала, удалось ли ей отпраздновать титул в Штутгарте

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) рассказала, успела ли она отпраздновать победу на «пятисотнике» в Штутгарте (Германия).

— Удалось ли вам отпраздновать титул в Штутгарте?

— Ну, немного. Здесь вся команда. Мы сходили в пару хороших ресторанов. Фокус уже был здесь, потому что условия совершенно другие. Нужно быть готовой. Пока у меня просто не хватило времени, очевидно. Надеюсь улучшиться в следующем матче, — сказала Рыбакина в интервью на корте.

Во втором круге соревнований в Мадриде Рыбакина обыграла представительницу Румынии Елену-Габриэлу Русе со счётом 4:6, 6:3, 7:5.