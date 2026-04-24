Рыбакина — о Мадриде: здесь потрясающая еда. Много всего, что заставляет меня улыбаться

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что ей больше всего нравится в Мадриде (Испания).

— Вы всегда такая спокойная и собранная… Каждый раз, когда я вижу вас вне корта, вы улыбаетесь и в хорошем настроении. Расскажите, что заставило вас улыбнуться в Мадриде.

— Много чего. Здесь в Испании, в Мадриде, потрясающая еда. Люди тоже всегда улыбаются. Много всего, что заставляет меня улыбаться вне корта. На корте было сложно улыбаться, когда у меня столько проблем, я бы сказала. Но определённо я люблю Мадрид. Большое спасибо всем, кто пришёл и поддержал, — сказала Рыбакина в интервью на корте.