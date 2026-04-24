Анна Блинкова — Катаржина Синякова, результат матча 24 апреля 2026, счёт 0:2, второй круг; WTA 1000 Мадрид

Анна Блинкова уступила Синяковой во втором круге «тысячника» в Мадриде
89-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге «тысячника» в Мадриде уступила сопернице из Чехии Катаржине Синяковой, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6. На турнире Блинкова участвовала как лаки-лузер, она заменила Клару Таусон.

24 апреля 2026, пятница. 17:15 МСК
По ходу матча Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Синякова четыре раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.

В следующем круге Катаржина Синякова сыграет с победительницей матча между Викторией Мбоко и Кэти Макнелли.

Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Её действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко. В третий круг турнира из россиянок уже вышли Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.

Рублёв упустил первый сет во 2-м круге Мадрида! Синнер и Рыбакина уже прошли дальше. LIVE!
