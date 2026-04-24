Анна Блинкова уступила Синяковой во втором круге «тысячника» в Мадриде

89-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова во втором круге «тысячника» в Мадриде уступила сопернице из Чехии Катаржине Синяковой, занимающей в мировом рейтинге 42-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 10 минут и завершилась со счётом 2:6, 2:6. На турнире Блинкова участвовала как лаки-лузер, она заменила Клару Таусон.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
По ходу матча Блинкова не сделала ни одного эйса, допустила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из шести. Синякова четыре раза подала навылет, дважды ошиблась на подаче и смогла реализовать 6 брейк-пойнтов из 11.
В следующем круге Катаржина Синякова сыграет с победительницей матча между Викторией Мбоко и Кэти Макнелли.
Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Её действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко. В третий круг турнира из россиянок уже вышли Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.
- 24 апреля 2026
