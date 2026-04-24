«Он шестой в мире, и он там не зря». Прижмич — о победе над Шелтоном в Мадриде

«Он шестой в мире, и он там не зря». Прижмич — о победе над Шелтоном в Мадриде
87-я ракетка мира хорватский теннисист Дино Прижмич прокомментировал победу над шестым номером мирового рейтинга американцем Беном Шелтоном во втором круге «Мастерса» в Мадриде.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 14:20 МСК
Бен Шелтон
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 6 5
6 		6 4 7 7
         
Дино Прижмич
Хорватия
Дино Прижмич
Д. Прижмич

— Расскажите, что это значит… две победы в квалификации, победа над Берреттини в первом круге, теперь – первая победа над игроком из топ-10 над парнем, который тоже в форме.
— Это значит очень много. Также сегодня был очень-очень тяжёлый матч для меня, и я просто старался подготовиться как можно лучше. Старался играть в свою игру и оставаться сосредоточенным на каждом очке, и да, сегодня это определённо сработало.

— Когда смотрели на вас, казалось, что вы были таким спокойным снаружи. Что творилось у вас в голове? Особенно потому, что у вас были шансы во втором сете, два очка от победы в конце второго сета. Шансы в третьем, и потребовался тай-брейк. О чём вы думали?
— Да, выглядит так, но я много работаю с командой, чтобы оставаться сосредоточенным и спокойным на важных очках. Он шестой в мире, и он там не зря. На важных очках он играл очень хорошо, однако я ждал своей шанса и старался его использовать. Сегодня я это сделал, — сказал Прижмич в интервью на корте.

Материалы по теме
Бен Шелтон проиграл Дино Прижмичу во втором круге «Мастерса» в Мадриде
Комментарии
