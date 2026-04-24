Карлос Алькарас снялся с «Ролан Гаррос» — 2026

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас не примет участия в «Ролан Гаррос» — 2026, а также на ближайшем «Мастерсе» в Риме. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети.

«После сегодняшних результатов анализов мы решили, что наиболее разумно будет проявить осторожность и не участвовать в турнирах в Риме и «Ролан Гаррос», пока мы оцениваем ситуацию, чтобы понять, когда сможем вернуться на корт. Это сложный для меня момент, но я уверен, что мы выйдем из этого более сильными», — написал Алькарас на своей странице в соцсети.

Алькарас является действующим победителем обоих турниров.

«Ролан Гаррос» пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня. Ранее испанец снялся с «пятисотника» в Барселоне и «Мастерса» в Мадриде из-за травмы запястья.