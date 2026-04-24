Гауфф обыграла Жанжан во втором круге турнира в Мадриде, повесив сопернице «баранку»

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф вышла в третий круг турнира категории WTA-1000 в Мадриде, обыграв соперницу из Франции Леолию Жанжан, занимающую в мировом рейтинге 126-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:0.

По ходу матча Жанжан ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Гауфф также не сделала ни одного эйса, ни разу не ошиблась на подаче и смогла реализовать 7 брейк-пойнтов из 16.

В следующем круге Гауфф сразится с румынкой Сораной Кырстей.

Грунтовый турнир в Мадриде проходит с 21 апреля по 2 мая. Её действующей победительницей является первая ракетка мира Арина Соболенко. В третий круг турнира из россиянок уже вышли Диана Шнайдер, Мирра Андреева и Людмила Самсонова.