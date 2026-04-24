Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Бенжамен Бонзи: результат матча 24 апреля, счёт 2:1, второй круг турнира в Мадриде

Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Бонзи в трёх сетах
Комментарии

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл француза Бенжамена Бонзи (104-й в рейтинге) со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		1 4
         
Встреча продолжалась 2 часа 20 минут. В её рамках Синнер девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 3 брейк-пойнта из 13 заработанных. На счету Бонзи четыре эйса, три двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге соревнований в Мадриде Янник Синнер сразится с 22-летним датским теннисистом Эльмером Мёллером.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android