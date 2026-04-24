«Я ожидала, что начну лучше». Рыбакина оценила победу над Русе на «тысячнике» в Мадриде

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась об уровне игры Елены-Габриэлы Русе из Румынии в матче второго круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Елена победила со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

— Удивил ли сегодня уровень игры соперницы?

— Не удивил. Я знаю, что она умеет хорошо играть и действительно борется за каждое очко. Я ожидала, что начну лучше, но, опять же, это всего лишь первый матч, а это всегда сложно. Неважно, с кем играешь — условия разные, и я старалась тренироваться.

После турнира в Штутгарте и большого количества сыгранных там встреч мне пришлось взять выходной, так что я всё ещё адаптируюсь, и надеюсь, что каждый следующий матч будет лучше, — передаёт слова Рыбакиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.