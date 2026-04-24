«Справляюсь со всем этим хорошо». Елена Рыбакина — о своей физической форме

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина после выхода в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде (Испания) высказалась о своей физической форме.

— Как удаётся удержать хорошую физическую форму и совмещать это с участием в турнире?

— На данный момент, я думаю, физически я в порядке. Возможно, сегодня был не лучший старт, немного затянувшийся. Но что касается травм или того, как я себя чувствую, я думаю, что справляюсь со всем этим хорошо. У меня были очень долгие матчи в Штутгарте, но я чувствовала себя неплохо, и теперь, надеюсь, завтра после этого матча я тоже буду чувствовать себя хорошо, — передаёт слова Рыбакиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.