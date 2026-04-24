Фис разбил ракетку в матче с Бусе во втором круге «Мастерса» в Мадриде

25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис в матче с перуанцем Игнасио Бусе во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде разбил ракетку, проиграв первый сет на тай-брейке.

По окончании сета теннисист несколько раз ударил ракеткой о землю, после чего снаряд значительно деформировался.

Фото: Кадр из трансляции

В двух следующих партиях француз оказался сильнее своего соперника и выиграл матч. В третьем круге он сразится с американцем Эмилио Навой, занимающим в мировом рейтинге 116-е место.

Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.