Фис разбил ракетку в матче с Бусе во втором круге «Мастерса» в Мадриде
25-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис в матче с перуанцем Игнасио Бусе во втором круге турнира категории «Мастерс» в Мадриде разбил ракетку, проиграв первый сет на тай-брейке.
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 16:10 МСК
Артюр Фис
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|7 7
|7
|
|6 3
|5
Игнасио Бусе
По окончании сета теннисист несколько раз ударил ракеткой о землю, после чего снаряд значительно деформировался.
Фото: Кадр из трансляции
В двух следующих партиях француз оказался сильнее своего соперника и выиграл матч. В третьем круге он сразится с американцем Эмилио Навой, занимающим в мировом рейтинге 116-е место.
Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.
Материалы по теме
