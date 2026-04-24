Рыбакина — о матче с Русе в Мадриде: я была слишком пассивной, удар не работал как надо
Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как складывался матч второго круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе. Елена победила со счётом 4:6, 6:3, 7:5.
«Я думаю, она определённо начала матч лучше меня, она была более агрессивной и действительно наносила хорошие удары, а я была слишком пассивной, удар работал не так, как надо, поэтому мне пришлось действительно искать свою игру, свой ритм. А она играла очень хорошо, но я бы сказала, что, возможно, хард всё ещё остаётся её лучшим покрытием, не уверена», — передаёт слова Рыбакиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
