Рыбакина — о матче с Русе в Мадриде: я была слишком пассивной, удар не работал как надо

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, как складывался матч второго круга на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) с представительницей Румынии Еленой-Габриэлой Русе. Елена победила со счётом 4:6, 6:3, 7:5.

«Я думаю, она определённо начала матч лучше меня, она была более агрессивной и действительно наносила хорошие удары, а я была слишком пассивной, удар работал не так, как надо, поэтому мне пришлось действительно искать свою игру, свой ритм. А она играла очень хорошо, но я бы сказала, что, возможно, хард всё ещё остаётся её лучшим покрытием, не уверена», — передаёт слова Рыбакиной корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.