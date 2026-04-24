Кори Гауфф рассказала, что видит недостатком в матчах на грунтовом покрытии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф, одолевшая во втором круге «тысячника» француженку Леолию Жанжан, ответила, что является для неё недостатком в игре на грунтовом покрытии.

— Недавно вы сравнивали свои отношения с грунтом c хорошим парнем в отношениях. У вас хорошие результаты на грунте, но вы его просто не любите. Что должно произойти с этим покрытием, чтобы оно вас покорило?

— Вы видели, сколько раз я сегодня падала? Я всегда покидаю грунт с новыми шрамами на теле. Мои носки и кроссовки всегда становятся грязными. Я люблю играть на этом покрытии, но эти мелкие неприятности действуют на нервы. Грунт ко мне хорошо относится, нужно лишь пережить несколько трудностей, — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.