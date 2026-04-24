Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кори Гауфф рассказала, что видит недостатком в матчах на грунтовом покрытии

Комментарии

Третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф, одолевшая во втором круге «тысячника» француженку Леолию Жанжан, ответила, что является для неё недостатком в игре на грунтовом покрытии.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 17:45 МСК
Леолия Жанжан
Франция
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
США
— Недавно вы сравнивали свои отношения с грунтом c хорошим парнем в отношениях. У вас хорошие результаты на грунте, но вы его просто не любите. Что должно произойти с этим покрытием, чтобы оно вас покорило?
— Вы видели, сколько раз я сегодня падала? Я всегда покидаю грунт с новыми шрамами на теле. Мои носки и кроссовки всегда становятся грязными. Я люблю играть на этом покрытии, но эти мелкие неприятности действуют на нервы. Грунт ко мне хорошо относится, нужно лишь пережить несколько трудностей, — сказала Гауфф в интервью на корте после матча.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android