«Знаю, что на кону». Янник Синнер — о возможности выиграть пятый «Мастерс» подряд

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер после выхода в третий круг турнира в Мадриде (Испания) высказался о возможности выиграть пятый «Мастерс» подряд.

— Многие говорят об историческом рекорде. Вы можете взять пять титулов «Мастерсов» подряд. Как сделать так, чтобы это не давило на вас слишком сильно?

— Думаю, сейчас я стараюсь разобраться, как играть здесь на этой поверхности. Мы идём день за днём и посмотрим, как пойдёт… Знаю, что на кону. Но в то же время на этом не фокусируюсь. Я и моя команда знаем, что нам нужно делать. Мы стараемся зайти как можно дальше. В то же время я также слежу за своим телом, как оно себя чувствует. Посмотрим, что будет дальше, — сказал Синнер в интервью на корте.