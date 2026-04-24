Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Мадриде
12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв не смог выйти в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований он проиграл чеху Виту Коприве (66-й в рейтинге) со счётом 3:6, 4:6.
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 19:20 МСК
Встреча продолжалась 1 час 12 минут. В её рамках Рублёв пять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта из двух заработанных. На счету Копривы три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх заработанных.
В третьем круге соревнований в Мадриде Вит Коприва сразится с представителем Франции Артуром Риндеркнешем (26-й в рейтинге).
Материалы по теме
