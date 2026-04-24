Алькарас намерен вернуться на корт к старту сезона на траве — Marca

Вторая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас, ранее сообщивший о снятии с двух крупных турниров на грунте, «Мастерса» в Риме и «Ролан Гаррос», намерен вернуться на корт приблизительно к началу соревнований на травяном покрытии. Об этом сообщает Marca.

Согласно источнику, в планы испанца входит участие на турнире ATP-500 в Лондоне (15-21 июня) и Уимблдоне, который стартует 29 июня.

Алькарас пропустит «Мастерс» и «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья. Он является действующим победителем обоих турниров. 20 апреля Карлос Алькарас был признан «Спортсменом года» по версии престижной международной премии Laureus World Sports Awards – 2026, которая в третий раз подряд прошла в Мадриде.

В этом сезоне Алькарас выиграл «Мастерс» в Дохе и Australian Open.