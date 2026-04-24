«Было довольно сложно». Синнер — о победе над Бонзи во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прокомментировал победу над Бенжаменом Бонзи из Франции во втором круге «Мастерса» в Мадриде (Испания). Синнер победил со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:4.
— Как вы себя чувствовали в начале матча по сравнению с концом?
— Тяжело. Здесь было довольно сложно. Знал это до матча. Очень уникальный корт и условия. Думаю, каждый день разный. Каждый день может сильно повлиять. Я это знаю. Надеюсь, смогу немного улучшиться к следующему кругу. Старался оставаться спокойным ментально. Поэтому сегодня выиграл. В теннисном плане мы стараемся улучшаться. Завтра у нас есть время. Один день отдыха. Мы постараемся использовать его очень позитивно. Очень хорошо. Посмотрим, как далеко смогу зайти, — сказал Синнер в интервью на корте.
