Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Жоао Фонсека — Марин Чилич: результат матча 24 апреля, второй круг турнира в Мадриде

Марин Чилич снялся с «Мастерса» в Мадриде, Жоао Фонсека вышел в третий круг без борьбы
31-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания) после того, как его соперник Марин Чилич из Хорватии снялся с соревнований.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 20:05 МСК
В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Фонсека сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).

В прошлом году в Мадриде Фонсека дошёл до второго круга. Тогда он уступил американцу Томми Полу со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7,5, 3:6, 6:4.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
Рублёв проиграл во 2-м круге Мадрида! А Синнер и Рыбакина прошли дальше. LIVE!
Live
Рублёв проиграл во 2-м круге Мадрида! А Синнер и Рыбакина прошли дальше. LIVE!
