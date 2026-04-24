Марин Чилич снялся с «Мастерса» в Мадриде, Жоао Фонсека вышел в третий круг без борьбы
31-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания) после того, как его соперник Марин Чилич из Хорватии снялся с соревнований.
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 20:05 МСК
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Марин Чилич
М. Чилич
В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Фонсека сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).
В прошлом году в Мадриде Фонсека дошёл до второго круга. Тогда он уступил американцу Томми Полу со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).
Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7,5, 3:6, 6:4.
