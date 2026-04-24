Марин Чилич снялся с «Мастерса» в Мадриде, Жоао Фонсека вышел в третий круг без борьбы

31-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания) после того, как его соперник Марин Чилич из Хорватии снялся с соревнований.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Фонсека сыграет с победителем матча Рафаэль Ходар (Испания) — Алекс де Минор (Австралия).

В прошлом году в Мадриде Фонсека дошёл до второго круга. Тогда он уступил американцу Томми Полу со счётом 6:7 (7:9), 6:7 (3:7).

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7,5, 3:6, 6:4.