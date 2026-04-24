«Грустная новость». Синнер отреагировал на снятие Алькараса с «Ролан Гаррос»

«Грустная новость». Синнер отреагировал на снятие Алькараса с «Ролан Гаррос»
Лидер мирового мужского тенниса итальянец Янник Синнер отреагировал на новость о снятии второй ракетки мира и действующего победителя «Ролан Гаррос» Карлоса Алькараса с ближайшего турнира «Большого шлема». Синнер во втором круге «Мастерса» в Мадриде одолел француза Бенжамена Бонзи.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		1 4
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

Ранее Алькарас сообщил, что пропустит два крупных турнира на грунте, включая «Мастерс» в Риме, из-за травмы запястья.

«Это тяжело, очень тяжело. Такой тип травм лечится очень медленно. Это печально для тенниса. Карлос — действующий чемпион, я — соперник. Всегда хочется играть с сильнейшими в мире, и он определённо таковым является на этом покрытии. Грустная новость. Желаю ему восстановиться как можно быстрее и, надеюсь, быть готовым к Уимблдону», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.

