«Грустная новость». Синнер отреагировал на снятие Алькараса с «Ролан Гаррос»

Лидер мирового мужского тенниса итальянец Янник Синнер отреагировал на новость о снятии второй ракетки мира и действующего победителя «Ролан Гаррос» Карлоса Алькараса с ближайшего турнира «Большого шлема». Синнер во втором круге «Мастерса» в Мадриде одолел француза Бенжамена Бонзи.
Ранее Алькарас сообщил, что пропустит два крупных турнира на грунте, включая «Мастерс» в Риме, из-за травмы запястья.
«Это тяжело, очень тяжело. Такой тип травм лечится очень медленно. Это печально для тенниса. Карлос — действующий чемпион, я — соперник. Всегда хочется играть с сильнейшими в мире, и он определённо таковым является на этом покрытии. Грустная новость. Желаю ему восстановиться как можно быстрее и, надеюсь, быть готовым к Уимблдону», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.
- 24 апреля 2026
-
22:34
-
22:31
-
22:14
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:37
-
21:31
-
21:25
-
21:17
-
20:56
-
20:41
-
20:36
-
20:14
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:32
-
19:28
-
19:20
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:37
-
18:16
-
18:13
-
17:55
-
17:35
-
17:25
-
16:51
-
16:41
-
16:34