«Грустная новость». Синнер отреагировал на снятие Алькараса с «Ролан Гаррос»

Лидер мирового мужского тенниса итальянец Янник Синнер отреагировал на новость о снятии второй ракетки мира и действующего победителя «Ролан Гаррос» Карлоса Алькараса с ближайшего турнира «Большого шлема». Синнер во втором круге «Мастерса» в Мадриде одолел француза Бенжамена Бонзи.

Ранее Алькарас сообщил, что пропустит два крупных турнира на грунте, включая «Мастерс» в Риме, из-за травмы запястья.

«Это тяжело, очень тяжело. Такой тип травм лечится очень медленно. Это печально для тенниса. Карлос — действующий чемпион, я — соперник. Всегда хочется играть с сильнейшими в мире, и он определённо таковым является на этом покрытии. Грустная новость. Желаю ему восстановиться как можно быстрее и, надеюсь, быть готовым к Уимблдону», — сказал Синнер в интервью на корте после матча.