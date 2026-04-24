«Чуть-чуть попробовали десерт». Самсонова — о праздновании титула в Штутгарте в паре

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, как отпраздновала победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) в парном разряде. Вместе с американкой Николь Меликар-Мартинес они обыграли дуэт Елены Остапенко и Чжан Шуай со счётом 6:1, 6:1.
— Людмила, для начала хочу тебя поздравить с титулом в парном разряде на турнире в Штутгарте. Насколько важное место эта победа занимает в твоей карьере и успела ли хоть немножко отметить этот успех?
— Ну да, немножко мы смогли. Мы были в аэропорту вместе с моей напарницей [Николь Меликар-Мартинес]. Чуть-чуть попробовали десерт, я помню. Но, конечно, времени особо не было — сразу надо было ехать в Мадрид. Мы прилетели сюда в тот же самый день, так что всё было очень быстро. Однако это теннис — тут всё время вот так получается. Но мы очень рады победе в Штутгарте, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
- 24 апреля 2026
