«Чуть-чуть попробовали десерт». Самсонова — о праздновании титула в Штутгарте в паре

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, как отпраздновала победу на турнире WTA-500 в Штутгарте (Германия) в парном разряде. Вместе с американкой Николь Меликар-Мартинес они обыграли дуэт Елены Остапенко и Чжан Шуай со счётом 6:1, 6:1.

Штутгарт — парный разряд. Финал
19 апреля 2026, воскресенье. 16:30 МСК
Елена Остапенко
Латвия
Елена Остапенко
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Е. Остапенко Ч. Шуай
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1
6 		6
         
Николь Меликар-Мартинес
США
Николь Меликар-Мартинес
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Н. Меликар-Мартинес Л. Самсонова

— Людмила, для начала хочу тебя поздравить с титулом в парном разряде на турнире в Штутгарте. Насколько важное место эта победа занимает в твоей карьере и успела ли хоть немножко отметить этот успех?
— Ну да, немножко мы смогли. Мы были в аэропорту вместе с моей напарницей [Николь Меликар-Мартинес]. Чуть-чуть попробовали десерт, я помню. Но, конечно, времени особо не было — сразу надо было ехать в Мадрид. Мы прилетели сюда в тот же самый день, так что всё было очень быстро. Однако это теннис — тут всё время вот так получается. Но мы очень рады победе в Штутгарте, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

