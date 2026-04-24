Самсонова рассказала, хватило ли ей времени адаптироваться к условиям на турнире в Мадриде

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась об адаптации к условиям на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она обыграла Джаниче Чен со счётом 6:2, 6:1.

— Сколько дней у тебя ушло на адаптацию здесь? Хватило ли времени? Всё-таки это разные грунты.

— Да, времени хватило. Но вообще это очень-очень разные условия. И мне всё удалось. Я очень рада, что мне поставили одиночку в пятницу, а пару не поставили на четверг. Так что у меня было четыре полноценных дня. Это даже, можно сказать, много.

— Как себя ощущаешь сейчас? Хорошо ли вошла в этот грунтовый сезон?

— Думаю, что неплохо. Ну а на открытом воздухе, по сути, он начался для меня только сейчас, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.