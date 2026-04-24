Самсонова рассказала, хватило ли ей времени адаптироваться к условиям на турнире в Мадриде

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась об адаптации к условиям на турнире категории WTA-1000 в Мадриде (Испания). На старте соревнований она обыграла Джаниче Чен со счётом 6:2, 6:1.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 13:40 МСК
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
Д. Чен
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		1
6 		6
         
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова

— Сколько дней у тебя ушло на адаптацию здесь? Хватило ли времени? Всё-таки это разные грунты.
— Да, времени хватило. Но вообще это очень-очень разные условия. И мне всё удалось. Я очень рада, что мне поставили одиночку в пятницу, а пару не поставили на четверг. Так что у меня было четыре полноценных дня. Это даже, можно сказать, много.

— Как себя ощущаешь сейчас? Хорошо ли вошла в этот грунтовый сезон?
— Думаю, что неплохо. Ну а на открытом воздухе, по сути, он начался для меня только сейчас, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Материалы по теме
«Важно играть в паре без давления». После крупного успеха Самсонова осваивается в Мадриде
Эксклюзив
«Важно играть в паре без давления». После крупного успеха Самсонова осваивается в Мадриде
