«Комментировать нечего». Рублёв — о поражении от Копривы на «Мастерсе» в Мадриде

«Комментировать нечего». Рублёв — о поражении от Копривы на «Мастерсе» в Мадриде
12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, во втором круге «Мастерса» в Мадриде уступивший чеху Виту Коприве, прокомментировал ход матча.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 19:20 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Вит Коприва
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва

— Андрей, твой комментарий к встрече. Что было задумано, что не получилось?
— Да нет никакого комментария. Если смотрели, как он играл, комментировать нечего. Он отыграл безупречно матч — вот и всё. В последнем гейме были единственные возможности, но не получилось.

— Ты кричал на себя, пытался расшатать, говорил, что не ожидал от него такой подачи. Действительно не ожидал или же это больше бросал в сердцах, на эмоциях?
— Ну и пытался себя расшатать, потому что совсем никак не мог противостоять. Ну и в целом, конечно, он подавал охрененно для себя, для своего уровня. 93% попадания в первом сете. Ну, как бы не часто такое видишь в целом.

— То, что первые брейк-пойнты у тебя появились только во время его подачи на матч, это уже ты немного подстроился или же он чуть ослабил хватку?
— Нет, ну тут всё вместе. Он наконец-то не попал так много первых подач, как он попадал все геймы до этого. Где-то он не сразу забил, где-то после приёма мне удалось атаку сделать. То есть всё совместно. Где-то он ошибся, где-то я хорошо сыграл, и в последнем гейме получился наконец как бы нормальный теннис. А до этого — это уже немножко тот случай, когда раз в год у тебя всё получается. Ну что делать — бывает, — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

Сетка «Мастерса» в Мадриде
