Самсонова рассказала, может ли игра в паре помочь ей улучшить результаты в одиночке

20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, может ли ей игра в паре помочь ей улучшить результаты в одиночном разряде.

— Как раз хотел спросить про эту оговорку про одиночку. Ты довольно активно играешь в паре. Какое она значение имеет для улучшения ситуации в одиночке? Может она помочь?

— Думаю, что может.

— А как в этой помощи участвует напарница? Ведь у тебя нет постоянной партнёрши.

— Конечно, она в этом участвует. Но тут очень важно, с какой девочкой я играю. Мне очень важно, как бы это сказать… Чтобы всё было без прессинга, без какого-то дополнительного давления — а просто играть и наслаждаться этой игрой в паре, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.