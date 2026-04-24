Самсонова — о Мадриде: мне очень нравится этот город. Грунт здесь самый быстрый в туре
20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала, что ей больше всего нравится в Мадриде (Испания).

— Меняются ли у тебя впечатления от Мадрида с годами? Ты ведь не первый раз уже сюда приезжаешь. Что-то тебе тут нравится, в этих местах?
— Я вообще обожаю Мадрид. Мне очень нравится этот город. Мне очень нравится сюда приезжать и здесь находиться. К тому же мне нравится здесь играть. Грунт, конечно, здесь, я думаю, самый быстрый из всех, которые есть в туре. И это, конечно, тоже помогает мне в игре.

— Получается, что он самый быстрый и подходящий для перехода из-под крыши на открытый воздух? Или тебе было бы удобнее, скажем, с открытого харда переходить сразу на открытый грунт, минуя эту часть сезона под крышей?
— Не уверена. Мне играть под крышей очень нравится. Я всегда за это.

— Если вернуться к теме Мадрида, есть ли тут какие-то особенные для тебя места в городе? Андрей Рублёв, допустим, говорил, что любит просто гулять мимо сквериков, заходить в кафешки.
— Такого места нет, но я просто скажу, что центр города. Центр тут вообще супер. Я обожаю Мадрид. Я не назову какое-то одно место, потому что Мадрид весь красивый.

— Стараешься ли ты каждый день выходить на улицу на прогулку или не всегда получается?
— К сожалению, у нас почти никогда на это нет времени. А жаль, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

