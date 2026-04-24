Из сетки мужского «Ролан Гаррос» — 2026 только двое теннисистов выигрывали этот турнир

В основной сетке «Ролан Гаррос» — 2026 будет лишь два теннисиста, побеждавших на этом турнире. Титул победителя на данном турнире «Большого шлема» среди игроков, заявленных в этом сезоне, удавалось выигрывать только нынешней четвёртой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу и Стэну Вавринке из Швейцарии, ныне занимающему в мировом рейтинге 106-е место.

Действующим победителем является вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас, однако сегодня, 24 апреля, теннисист объявил о снятии с турнира в связи с травмой запястья. В прошлом году Алькарас одолел нынешнего лидера рейтинга ATP Янника Синнера.

«Ролан Гаррос» пройдёт с 24 мая по 7 июня.