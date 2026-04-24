Рублёв ответил, почему его с Хачановым дуэт не сыграет в парном разряде в Мадриде
12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, уступивший во втором круге «Мастерса» в Мадриде чеху Виту Коприве, ответил, почему его с Кареном Хачановым дуэт не сыграет на турнире в парном разряде.
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 19:20 МСК
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Не увидели тебя в парной сетке, хотя вы с Кареном обычно играете пару, когда идут такие двухнедельные турниры. В чём причина?
— Потому что здесь пара начинается только после одиночки, поэтому нет смысла её играть. Мы раньше играли её, когда она начиналась до. То есть сначала — пара, а потом — одиночка. Тогда был смысл, а сейчас нет смысла.
— Какие у тебя дальше планы?
— Какие? Тренироваться! — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.
