Рублёв ответил, почему его с Хачановым дуэт не сыграет в парном разряде в Мадриде

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв, уступивший во втором круге «Мастерса» в Мадриде чеху Виту Коприве, ответил, почему его с Кареном Хачановым дуэт не сыграет на турнире в парном разряде.

— Не увидели тебя в парной сетке, хотя вы с Кареном обычно играете пару, когда идут такие двухнедельные турниры. В чём причина?

— Потому что здесь пара начинается только после одиночки, поэтому нет смысла её играть. Мы раньше играли её, когда она начиналась до. То есть сначала — пара, а потом — одиночка. Тогда был смысл, а сейчас нет смысла.

— Какие у тебя дальше планы?

— Какие? Тренироваться! — сказал Рублёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.