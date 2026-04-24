Главная Теннис Новости

«Даже когда кричат «аут», не всегда услышишь». Самсонова — об отличиях кортов в Мадриде

«Даже когда кричат «аут», не всегда услышишь». Самсонова — об отличиях кортов в Мадриде
20-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова высказалась об условиях на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания). Во втором круге соревнований она обыграла Джаниче Чен со счётом 6:2, 6:1.

— Сегодня ты играла на корте номер 8. Насколько в этом комплексе корты друг от друга отличаются? Успела ли потренироваться на разных?
— Могу сказать, что вот эти внешние корты [с четвёртого по восьмой] и три главных стадиона [Маноло Сантана, Аранча Санчес-Викарио и Стэдиум 3] — это вообще как бы два разных турнира. На этих стадионах ничего не слышно, такое полупомещение, можно сказать. Всё очень тихо. Да даже когда кричат «аут», не всегда услышишь.

— Как поменялись тут условия для тебя по сравнению со вчерашними? Тогда было довольно жарко, пух везде летал.
— Да, конечно, я застала пух, который был везде вчера.

— А дождь резко всё прибил.
— Ну, дождь был только ночью, так что нам он не создал никаких проблем. А пуха уже не было — в этом плане всё было хорошо, — сказала Самсонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

«Важно играть в паре без давления». После крупного успеха Самсонова осваивается в Мадриде
«Важно играть в паре без давления». После крупного успеха Самсонова осваивается в Мадриде
