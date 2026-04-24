Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль поддержал Карлоса Алькараса, который пропустит «Ролан Гаррос» — 2026

Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поддержал семикратного победителя мэйджоров соотечественника Карлоса Алькараса, который объявил, что не примет участия в «Ролан Гаррос» — 2026, а также на ближайшем «Мастерсе» в Риме.

«Удачи, Карлос! Я надеюсь, что ты восстановишься как можно быстрее. Такие трудные моменты лишь подчеркивают всё, чего ты уже добился. Побольше сил и крепко обнимаю!» — написал Надаль в социальных сетях.

«Ролан Гаррос» пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня. Алькарас — действующий чемпион соревнований. Ранее испанец снялся с «пятисотника» в Барселоне и «Мастерса» в Мадриде из-за травмы запястья.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android