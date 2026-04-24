«Нужно постараться сломать его ритм». Музетти — о предстоящем матче с Грикспором

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче с нидерландцем Таллоном Грикспором в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

«У нас были некоторые интересные матчи, особенно в Роттердаме, где я выиграл по матч-пойнтам, хорошо это помню. Но я не думаю, что есть с чем сравнивать, потому что мы впервые встретимся на грунте. Он хорошо подаёт и бьёт с задней линии, будет непросто. Мне нужно постараться сломать его ритм, его игру — думаю, что нужно применить такую стратегию», — цитирует Музетти Punto de Break.

Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.