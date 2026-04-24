«Нужно постараться сломать его ритм». Музетти — о предстоящем матче с Грикспором
Поделиться
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти высказался о предстоящем матче с нидерландцем Таллоном Грикспором в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.
Мадрид (м). 3-й круг
26 апреля 2026, воскресенье. 12:00 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«У нас были некоторые интересные матчи, особенно в Роттердаме, где я выиграл по матч-пойнтам, хорошо это помню. Но я не думаю, что есть с чем сравнивать, потому что мы впервые встретимся на грунте. Он хорошо подаёт и бьёт с задней линии, будет непросто. Мне нужно постараться сломать его ритм, его игру — думаю, что нужно применить такую стратегию», — цитирует Музетти Punto de Break.
Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 апреля 2026
-
22:34
-
22:31
-
22:14
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:37
-
21:31
-
21:25
-
21:17
-
20:56
-
20:41
-
20:36
-
20:14
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:32
-
19:28
-
19:20
-
18:53
-
18:51
-
18:38
-
18:37
-
18:16
-
18:13
-
17:55
-
17:35
-
17:25
-
16:51
-
16:41
-
16:34