Рафаэль Ходар — Алекс де Минор: результат матча 24 апреля, счёт 2:0, второй круг турнира в Мадриде

Рафаэль Ходар обыграл Алекса де Минора во втором круге «Мастерса» в Мадриде
42-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде (Испания). Во втором круге он обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 6:3, 6:1.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 21:10 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках де Минор один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Ходара три эйса, одна двойная ошибка и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12 заработанных.

Далее в Мадриде Рафаэль Ходар сразится с бразильским теннисистом Жоао Фонсекой, который вышел в третий круг соревнований после снятия Марина Чилича с их матча второго круга.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
