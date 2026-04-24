Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Все новости
Кэти Макнелли — Виктория Мбоко, результат матча 24 апреля 2026, счёт 2:0, второй круг; WTA 1000 Мадрид

Виктория Мбоко уступила 76-й ракетке мира во втором круге «тысячника» в Мадриде
10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде уступила американке Кэти Макнелли, занимающей в мировом рейтинге 76-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 20:20 МСК
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
По ходу матча Макнэлли не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Виктория Мбоко выполнила два эйса, шесть раз ошиблась на подаче, а также не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Макнелли в следующем круге сразится с чешкой Катаржиной Синяковой, ранее одолевшей россиянку Анну Блинкову.

Сетка «тысячника» в Мадриде
