Виктория Мбоко уступила 76-й ракетке мира во втором круге «тысячника» в Мадриде

10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде уступила американке Кэти Макнелли, занимающей в мировом рейтинге 76-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6.

По ходу матча Макнэлли не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Виктория Мбоко выполнила два эйса, шесть раз ошиблась на подаче, а также не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

Макнелли в следующем круге сразится с чешкой Катаржиной Синяковой, ранее одолевшей россиянку Анну Блинкову.