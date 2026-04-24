Виктория Мбоко уступила 76-й ракетке мира во втором круге «тысячника» в Мадриде
10-я ракетка мира канадская теннисистка Виктория Мбоко во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде уступила американке Кэти Макнелли, занимающей в мировом рейтинге 76-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 4:6, 1:6.
Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 20:20 МСК
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Виктория Мбоко
В. Мбоко
По ходу матча Макнэлли не сделала ни одного эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала 3 брейк-пойнта из 11. Виктория Мбоко выполнила два эйса, шесть раз ошиблась на подаче, а также не смогла реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.
Макнелли в следующем круге сразится с чешкой Катаржиной Синяковой, ранее одолевшей россиянку Анну Блинкову.
