Музетти прокомментировал матч с Хуркачем во втором круге «Мастерса» в Мадриде

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти, обыгравший во втором круге «Мастерса» в Мадриде поляка Хуберта Хуркача, занимающего в мировом рейтинге 63-е место, прокомментировал ход матча.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 12:10 МСК
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 4
6 		7 7
         
Днём ранее на корте, открытом в 2026 году на футбольном стадионе «Сантьяго Бернабеу», прошло специальное мероприятие, в котором приняли участие теннисисты Рафаэль Надаль и Янник Синнер, а также футболисты Тибо Куртуа и Джуд Беллингем.

«Красивый корт, выставочный матч на «Сантьяго Бернабеу» был очень интересным в плане спорта в целом. Это хорошая идея, чтобы привлечь людей, которые не следят за теннисом. Сегодняшний поединок был тяжёлым, я знал, что рейтинг не отражал уровень самого игрока, и здесь мне нужно было сыграть превосходно, чтобы победить. Я очень доволен и горд тем, как провёл для себя матч», — приводит слова Музетти Punto de Break.

Материалы по теме
Рублёв в Мадриде сенсационно проиграл 66-й ракетке мира. Андрей ругался и психовал
Рублёв в Мадриде сенсационно проиграл 66-й ракетке мира. Андрей ругался и психовал
