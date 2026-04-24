Шарапова рассказала о давлении в начале карьеры из-за «пугающего» соревновательного стиля

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о давлении, которое оказывалось на неё в начале карьеры, чтобы смягчить её «пугающий» соревновательный стиль.

«С юных лет у меня был твёрдый характер. У меня был знаменитый кулак к небу, из-за которого меня все знали, и я сходила с корта, шла на пресс-конференции, и все говорили: «Но это так пугающе. Тебе нужно смягчить углы». И во мне была часть, которая хотела извиниться за это, потому что я леди и все хотели видеть меня в таком свете, но довольно жёсткий был мой менталитет, и я за него не извинялась», — приводит слова Шараповой TIME.