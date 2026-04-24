Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Мастерс» в Мадриде: результаты матчей на 24 апреля

«Мастерс» в Мадриде: результаты матчей на 24 апреля
Комментарии

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Результаты встреч на 24 апреля (частично):

  • Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 4:6, 6:7 (4:7);
  • Бен Шелтон (США, 4) — Дино Прижмич (Хорватия, Q) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7);
  • Янник Синнер (Италия, 1) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4;
  • Андрей Рублёв (Россия, 9) — Вит Коприва (Чехия) — 3:6, 4:6;
  • Рафаэль Ходар (Испания, WC) — Алекс де Минор (Австралия, 5) — 6:3, 6:1;
  • Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Томми Пол (США, 15) — 7:5, 6:4.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7,5, 3:6, 6:4.

Календарь турнира в Мадриде
Сетка турнира в Мадриде
Материалы по теме
«Теннису нужен Карлос». Синнер после первой победы в Мадриде сказал немного и об Алькарасе
«Теннису нужен Карлос». Синнер после первой победы в Мадриде сказал немного и об Алькарасе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android