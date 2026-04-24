«Мастерс» в Мадриде: результаты матчей на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) продолжился турнир категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее интересных матчей третьего игрового дня соревнований.

Теннис. «Мастерс», Мадрид. Результаты встреч на 24 апреля (частично):

Хуберт Хуркач (Польша) — Лоренцо Музетти (Италия, 6) — 4:6, 6:7 (4:7);

Бен Шелтон (США, 4) — Дино Прижмич (Хорватия, Q) — 4:6, 7:6 (7:4), 6:7 (5:7);

Янник Синнер (Италия, 1) — Бенжамен Бонзи (Франция, Q) — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4;

Андрей Рублёв (Россия, 9) — Вит Коприва (Чехия) — 3:6, 4:6;

Рафаэль Ходар (Испания, WC) — Алекс де Минор (Австралия, 5) — 6:3, 6:1;

Тьяго Агустин Тиранте (Аргентина) — Томми Пол (США, 15) — 7:5, 6:4.

Турнир в Мадриде проходит с 22 апреля по 3 мая. Действующим чемпионом соревнований является норвежский теннисист Каспер Рууд. В прошлогоднем финале он одолел британца Джека Дрейпера со счётом 7,5, 3:6, 6:4.