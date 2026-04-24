Алькарас и Джокович поддержали ребёнка, попросившего у отца поездку на «Ролан Гаррос»

Победитель семи турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович поддержали ребёнка, которому нужно было выполнить определённые условия для поездки на «Ролан Гаррос».

10-летний мальчик по имени Алекс, проживающий в США, опубликовал в соцсети видео, где спросил у отца, сколько ему нужно собрать лайков, чтобы посетить теннисный турнир «Ролан Гаррос». Отец ответил, что необходимо набрать на видео 10 млн отметок «нравится», а также получить комментарий от Карлоса Алькараса. В ответ мальчик разочарованно сказал, что это невозможно.

Оба титулованных теннисиста оставили комментарии под роликом. На данный момент видео набрало 116 тыс. отметок «нравится».

«Мой комментарий немного поможет?» – написал Джокович.

«Новак, этого должно быть достаточно, но я здесь на всякий случай», – ответил ему Алькарас, оставив подмигивающий эмодзи.

Турнир пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня.