Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алькарас и Джокович поддержали ребёнка, попросившего у отца поездку на «Ролан Гаррос»

Комментарии

Победитель семи турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Карлос Алькарас и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович поддержали ребёнка, которому нужно было выполнить определённые условия для поездки на «Ролан Гаррос».

10-летний мальчик по имени Алекс, проживающий в США, опубликовал в соцсети видео, где спросил у отца, сколько ему нужно собрать лайков, чтобы посетить теннисный турнир «Ролан Гаррос». Отец ответил, что необходимо набрать на видео 10 млн отметок «нравится», а также получить комментарий от Карлоса Алькараса. В ответ мальчик разочарованно сказал, что это невозможно.

Оба титулованных теннисиста оставили комментарии под роликом. На данный момент видео набрало 116 тыс. отметок «нравится».

«Мой комментарий немного поможет?» – написал Джокович.

«Новак, этого должно быть достаточно, но я здесь на всякий случай», – ответил ему Алькарас, оставив подмигивающий эмодзи.

Турнир пройдёт во Франции с 24 мая по 7 июня.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android