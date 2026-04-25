«Он вернётся и будет как новенький». Гауфф — о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф высказалась о том, что семикратный победитель мэйджоров испанец Карлос Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» — 2026.

«Мне так жаль Карлоса, но это было первое, что я увидела после завершения своего матча. Желаю ему всего самого лучшего. Серьёзно. Он хороший человек. Он кажется действительно хорошим человеком, так что мне очень жаль. Это просто отстой, потому что время тоже неудачное. Но вы уже знаете, он буквально безумен. Так что он вернётся и будет как новенький. Как будто ничего не случилось», — сообщила Гауфф во время прямого эфира в социальных сетях.