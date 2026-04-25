«Вон Шелтон тоже проиграл. Это нормально». Рублёв — об отношении к неудачам на турнирах

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к неудачам на турнирах. Во втором круге «Мастерса» в Мадриде он уступил чеху Виту Коприве со счётом 3:6, 4:6.

— Как правильно надо было себя вести, если вот так идёт неудачно матч?

— Да не знаю, как правильно. Правильно — это играть, бороться. Вот так правильно. А я где-то боролся, а где-то эмоции были.

— Ну действительно, как тогда реагировать на такое, когда видишь статистику на экране и понимаешь, что почти под 100% попадания у соперника первым мячом. Что делать?

— Да ничего — играть. Молчать и играть. Всё.

— Как правильно теперь в голове сбалансировать то, что прошлый турнир получился — дошёл до финала, а этот совсем не получился?

— Я считаю, что надо как-то спокойно. Тренироваться дальше, и всё. Вон Шелтон тоже проиграл. Это нормально, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.