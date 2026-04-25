«Вон Шелтон тоже проиграл. Это нормально». Рублёв — об отношении к неудачам на турнирах

12-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв рассказал, как относится к неудачам на турнирах. Во втором круге «Мастерса» в Мадриде он уступил чеху Виту Коприве со счётом 3:6, 4:6.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
— Как правильно надо было себя вести, если вот так идёт неудачно матч?
— Да не знаю, как правильно. Правильно — это играть, бороться. Вот так правильно. А я где-то боролся, а где-то эмоции были.
— Ну действительно, как тогда реагировать на такое, когда видишь статистику на экране и понимаешь, что почти под 100% попадания у соперника первым мячом. Что делать?
— Да ничего — играть. Молчать и играть. Всё.
— Как правильно теперь в голове сбалансировать то, что прошлый турнир получился — дошёл до финала, а этот совсем не получился?
— Я считаю, что надо как-то спокойно. Тренироваться дальше, и всё. Вон Шелтон тоже проиграл. Это нормально, — передаёт слова Рублёва корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.
- 25 апреля 2026
-
00:29
-
00:26
-
00:17
- 24 апреля 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:22
-
22:59
-
22:47
-
22:42
-
22:34
-
22:31
-
22:14
-
22:10
-
22:07
-
21:59
-
21:50
-
21:47
-
21:43
-
21:37
-
21:31
-
21:25
-
21:17
-
20:56
-
20:41
-
20:36
-
20:14
-
19:57
-
19:44
-
19:41
-
19:32
-
19:28
-
19:20
-
18:53
-
18:51
-
18:38