Джессика Пегула — Кэти Бултер, результат матча 24 апреля 2026, счёт 2:0, второй круг; WTA 1000 Мадрид

Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде после победы над Бултер
Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде, обыграв соперницу из Великобритании Кэти Бултер, занимающую в мировом рейтинге 61-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Мадрид (ж). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 22:45 МСК
Джессика Пегула
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
По ходу матча Пегула сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Бултер также подала навылет трижды, шесть раз ошиблась на подаче и не смогла реализовать пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Пегула сразится с украинкой Мартой Костюк, ранее одолевшей Юлию Путинцеву из Казахстана.

