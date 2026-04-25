Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде после победы над Бултер

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг «тысячника» в Мадриде, обыграв соперницу из Великобритании Кэти Бултер, занимающую в мировом рейтинге 61-е место. Встреча спортсменок продолжалась 1 час 36 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

По ходу матча Пегула сделала три эйса, допустила четыре двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из восьми. Бултер также подала навылет трижды, шесть раз ошиблась на подаче и не смогла реализовать пять заработанных брейк-пойнтов.

В следующем круге Пегула сразится с украинкой Мартой Костюк, ранее одолевшей Юлию Путинцеву из Казахстана.