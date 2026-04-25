Кори Гауфф назвала любимых игроков, за которыми стоит наблюдать

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса любимыми игроками, за которыми стоит наблюдать.

«Мои любимые игроки, за которыми стоит наблюдать? На данный момент это Янник и Карлос», — сказала Гауфф во время прямого эфира в социальных сетях.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Гауфф во втором круге одолела француженку Леолию Жанжан со счётом 6:3, 6:0. Далее она сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Синнер на «Мастерсе» в Мадриде на старте обыграл француза Бенжамена Бонзи (6:7 (6:8), 6:1, 6:4). Его следующим соперником станет датчанин Эльмер Мёллер. Алькарас снялся с соревнований из-за травмы.