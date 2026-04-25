Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Кори Гауфф назвала любимых игроков, за которыми стоит наблюдать

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф назвала лидера мирового рейтинга итальянца Янника Синнера и вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса любимыми игроками, за которыми стоит наблюдать.

«Мои любимые игроки, за которыми стоит наблюдать? На данный момент это Янник и Карлос», — сказала Гауфф во время прямого эфира в социальных сетях.

На турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) Гауфф во втором круге одолела француженку Леолию Жанжан со счётом 6:3, 6:0. Далее она сразится с представительницей Румынии Сораной Кырстей.

Синнер на «Мастерсе» в Мадриде на старте обыграл француза Бенжамена Бонзи (6:7 (6:8), 6:1, 6:4). Его следующим соперником станет датчанин Эльмер Мёллер. Алькарас снялся с соревнований из-за травмы.

Материалы по теме
«Он вернётся и будет как новенький». Гауфф — о том, что Алькарас пропустит «Ролан Гаррос»
