Синнер рассказал о впечатлениях от теннисного матча на «Сантьяго Бернабеу»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о выставочном матче, проведённом на корте стадиона «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, и о впечатлениях от личного знакомства с футболистами Джудом Беллингемом и Тибо Куртуа. Также в мероприятии принял участие легендарный испанский теннисист Рафаэль Надаль.

Во втором круге «Мастерса» в Мадриде Синнер обыграл Бенжамена Бонзи.

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 17:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		1 4
         
Бенжамен Бонзи
Франция
Бенжамен Бонзи
Б. Бонзи

«Вчера был очень интересный день. Было здорово увидеть корт на «Сантьяго Бернабеу». Я впервые побывал на этом стадионе. Видеть на стадионе теннисный корт немного странно и в то же время довольно уникально. Было классно лично увидеть Куртуа и Беллингема. Они очень скромные, уже много лет в топе своей игры, два разных игрока разного возраста. Джуд – потрясающий игрок, один из моих кумиров. С Куртуа у нас было чуть больше времени – мы вместе уезжали отсюда и говорили о разном. Ну и увидеть снова Надаля для меня было чем-то особенным. Хороший день», — сказал Синнер на послематчевой пресс-конференции.

