Турнир WTA-1000 в Мадриде: результаты матчей на 24 апреля

Сегодня, 24 апреля, в Мадриде (Испания) завершился очередной игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей четвёртого игрового дня соревнований.

Теннис. WTA-1000, Мадрид (Испания). Результаты матчей 24 апреля (частично). Прбежителбницы выделены курсивом:

Мэдисон Киз (США, 16) – Чжан Шуай (Китай) – отменён;

Каролина Плишкова (Чехия) – Мария Саккари (Греция, 33) – 6:4, 7:6;

Чжэн Циньвэнь (Китай, 32) – Софья Кенин (США) – 1:6, 6:3, 6:3;

Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Елена Рыбакина (Казахстан, 2) – 6:4, 3:6, 5:7;

Джаниче Чен (Индонезия) – Людмила Самсонова (Россия, 20) – 2:6, 1:6;

Линда Носкова (Чехия, 13) – Эмилия Аранго (Колумбия, WC) – 6:3, 6:2;

Симона Вальтерт (Швейцария, Q) – Елена Остапенко (Латвия, 21) –2:6, 5:7;

Леолия Жанжан (Франция, Q) – Кори Гауфф (США, 3) – 3:6, 0:6;

Юлия Путинцева (Казахстан) – Марта Костюк (Украина, 26) – 1:6, 3:6;

Клара Таусон (Дания, 17) – Катержина Синякова (Чехия) – 2:6, 2:6;

Кэти Макнелли (США) – Виктория Мбоко (Канада, 10) – 6:4, 6:1;

Джессика Пегула (США, 5) – Кэти Бултер (Великобритания) – 6:4, 6:4.