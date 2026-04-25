Жена и старшая дочь Даниила Медведева посетили его тренировку в Мадриде

Жена и старшая дочь 10-й ракетки мира Даниила Медведева, Дарья и Алиса, посетили тренировку теннисиста перед его стартом на «Мастерсе» в Мадриде. Видео, на которых запечатлена рядом с кортом семья спортсмена, опубликовал телеграм-канал «Больше!».

Фото: Телеграм-канал «Больше!»

Даниил Медведев свой первый матч на текущем турнире проведёт вечером в субботу, 25 апреля. Его соперником станет 50-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан. Счёт личных встреч между спортсменами — 3:0 в пользу Медведева.

Последним результатом Медведева на данный момент является выступление на «Мастерсе» в Монте-Карло, где россиянин во втором круге проиграл итальянцу Маттео Берреттини с двумя «баранками».