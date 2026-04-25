Директор «Ролан Гаррос» Моресмо отреагировала на снятие Алькараса с турнира

Бывшая французская теннисистка, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо прокомментировала новость о снятии второй ракетки мира Карлоса Алькараса с турнира из-за травмы запястья.

«В первую очередь нужно подумать о Карлосе, который принял очень сложное для него решение. Мы знаем, как он предан турниру «Ролан Гаррос». Представляю, как ему было непросто прийти к этому выбору. [Хочется] прежде всего пожелать ему беречь себя и своё здоровье, быстро восстановиться, чтобы как можно скорее вернуться. Ближайшие месяцы в календаре очень насыщенные и важные для тенниса. Поэтому ему в первую очередь — восстановления. Мы опечалены тем, что его не будет, особенно после того, что было в прошлом году, того особенного финала.

В конце концов, турнир продолжит жить. Будут новые события и, возможно, даже имена, которые появятся и оставят место другим. В любом случае спорт принесёт нам множество сюрпризов на турнире в 2026 году. Мы, конечно, также немного расстроены из-за болельщиков, которые его ждали и надеялись увидеть на наших кортах. Но послушайте, такова жизнь, таков спорт. Много условий, плотный график. К сожалению, у Карлоса на сегодняшний день есть трудности, но я думаю, что он из тех, кто является большим профессионалом и быстро придёт в себя», — цитирует Моресмо L’Équipe.