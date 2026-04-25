Для 19-летнего Ходара победа над де Минором стала первой в карьере над игроком из топ-10

Для 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара, занимающего в рейтинге АТР 42-е место, победа над восьмой ракеткой мира Алексом де Минором во втором круге «Мастерса» в Мадриде стала первой в карьере над игроком из топ-10 мирового тенниса.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Ходар сыграет со своим ровесником из Бразилии Жоао Фонсекой, являющимся 31-й ракеткой мира. Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.

В апреле 2026 года Ходар выиграл свой первый титул на уровне ATP, победив в финале турнира ATP-250 в Марракеше аргентинца Марко Трунгеллити.