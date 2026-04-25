Для 19-летнего Ходара победа над де Минором стала первой в карьере над игроком из топ-10
Поделиться
Для 19-летнего испанского теннисиста Рафаэля Ходара, занимающего в рейтинге АТР 42-е место, победа над восьмой ракеткой мира Алексом де Минором во втором круге «Мастерса» в Мадриде стала первой в карьере над игроком из топ-10 мирового тенниса.
Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 21:10 МСК
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Ходар сыграет со своим ровесником из Бразилии Жоао Фонсекой, являющимся 31-й ракеткой мира. Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.
В апреле 2026 года Ходар выиграл свой первый титул на уровне ATP, победив в финале турнира ATP-250 в Марракеше аргентинца Марко Трунгеллити.
Материалы по теме
Комментарии
- 25 апреля 2026
-
15:26
-
15:19
-
14:51
-
14:36
-
14:06
-
13:54
-
13:49
-
13:39
-
13:35
-
13:22
-
12:52
-
12:43
-
12:23
-
11:54
-
11:38
-
11:30
-
11:15
-
11:13
-
11:00
-
10:41
-
10:20
-
09:41
-
09:25
-
02:15
-
00:56
-
00:49
-
00:29
-
00:26
-
00:17
- 24 апреля 2026
-
23:58
-
23:57
-
23:22
-
22:59
-
22:47
-
22:42