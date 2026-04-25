Фото: Юханссон подарил дочери Медведева мячик во время тренировки её отца в Мадриде

Томас Юханссон, бывший теннисист, а ныне тренер 10-й ракетки мира Даниила Медведева, подарил трёхлетней дочери россиянина Алисе мячик во время тренировки её отца перед «Мастерсом» в Мадриде. Фото с места событий передаёт корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Ранее в Сети появились кадры присутствующих на тренировке Медведева его дочери Алисы и жены Дарьи.

Даниил Медведев свой первый матч на текущем турнире проведёт вечером в субботу, 25 апреля. Его соперником станет 50-я ракетка мира венгр Фабиан Марожан. Счёт личных встреч между спортсменами — 3:0 в пользу Медведева. Действующим победителем «Мастерса» в Мадриде является норвежец Каспер Рууд.