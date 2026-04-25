Фис — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос»: будем сожалеть об отсутствии великого чемпиона

21-я ракетка мира французский теннисист Артюр Фис искренне сожалеет о вынужденном снятии с «Ролан Гаррос» — 2026 действующего чемпиона испанца Карлоса Алькараса.

«Это действительно плохая новость. Он потрясающий парень, большой друг. Я не был в курсе, это очень грустно. Думаю, мы все будем сожалеть об отсутствии великого чемпиона. Он защищал свой титул и входит в число лучших игроков в истории тенниса. Так что это плохая новость, это грустно, но он вернётся, а когда вернётся, завоюет ещё множество титулов», — приводит слова Фиса Punto de Break

Вторая ракетка мира Алькарас пропустит «Ролан Гаррос» — 2026 из-за травмы правого запястья.

