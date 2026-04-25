Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ходар стал пятым тинейджером, обыгравшим теннисиста из топ-10 на «Мастерсе» в Мадриде

Комментарии

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в рейтинге АТР 42-е место, стал пятым с 2002 года игроком-тинейджером (младше 20 лет), одержавшим победу на «Мастерсе» в Мадриде над игроком из лидирующей десятки мирового тенниса. Накануне во втором круге турнира испанец обыграл восьмую ракетку Алекса де Минора (Австралия).

Мадрид (м). 2-й круг
24 апреля 2026, пятница. 21:10 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		1
         
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Ранее этого добивались Энди Маррей, Хуан-Мартин дель Потро, Карлос Алькарас и Якуб Меншик.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Ходар сыграет со своим ровесником из Бразилии Жоао Фонсекой, являющимся 31-й ракеткой мира. Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android