Ходар стал пятым тинейджером, обыгравшим теннисиста из топ-10 на «Мастерсе» в Мадриде

19-летний испанский теннисист Рафаэль Ходар, занимающий в рейтинге АТР 42-е место, стал пятым с 2002 года игроком-тинейджером (младше 20 лет), одержавшим победу на «Мастерсе» в Мадриде над игроком из лидирующей десятки мирового тенниса. Накануне во втором круге турнира испанец обыграл восьмую ракетку Алекса де Минора (Австралия).

Ранее этого добивались Энди Маррей, Хуан-Мартин дель Потро, Карлос Алькарас и Якуб Меншик.

В третьем круге «Мастерса» в Мадриде Ходар сыграет со своим ровесником из Бразилии Жоао Фонсекой, являющимся 31-й ракеткой мира. Действующим победителем турнира в испанской столице является Каспер Рууд (Норвегия), который в 2025 году в финале оказался сильнее представителя Великобритании Джека Дрейпера.