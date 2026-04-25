«Он вернётся сильнее, чем прежде». Синнер — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о снятии Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья.

— Буквально недавно Карлос Алькарас объявил, что не будет участвовать на турнирах в Риме и на «Ролан Гаррос». Как ты думаешь, его отсутствие сделает тебя более ощутимым фаворитом на этих двух турнирах?

— Нет, я не знаю. Думаю, это не то, о чём нам следует говорить. Думаю, самое важное — это сказать, что, во-первых, теннису нужен Карлос! Теннис становится намного лучше, когда он рядом. Лично для меня это здорово. Это заставляет меня по-другому смотреть на турнирную сетку и матчи. Хотя если бы мне пришлось встретиться с Карлосом, это всегда было бы в финале. С первой и второй ракеткой мира так и бывает. Но да, когда ты молод и переживаешь трудные моменты, это может случиться. Я верю, что он вернётся сильнее, чем прежде.

Но травмы всегда тяжелы, особенно травмы запястья. Есть определённые участки нашего тела, которые очень чувствительны. Запястье, как мы видели на примере других игроков в прошлом, может сильно осложнить жизнь. Поэтому я надеюсь, что он вернётся и больше не получит травм. Однако я также считаю, что хорошо, что он и его команда уделяют время восстановлению. Если вернуться слишком рано, то потом могут возникнуть более серьёзные проблемы.

Мы все хотим, чтобы он был в хорошей форме к моменту возвращения. В данном случае, я думаю, следующая цель для него, и я надеюсь, что так и будет, — это Уимблдон. Так что я надеюсь, что он вернётся туда. А потом, кто бы ни попал в сетку, до турнира всегда далеко, но сейчас всё это второстепенно. Я отправил ему уже пожелание скорейшего выздоровления, хотя это больно и очень печально для всего тенниса, — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.