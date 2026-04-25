Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Он вернётся сильнее, чем прежде». Синнер — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос»

«Он вернётся сильнее, чем прежде». Синнер — о снятии Алькараса с «Ролан Гаррос»
Комментарии

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о снятии Карлоса Алькараса с «Ролан Гаррос» из-за травмы запястья.

— Буквально недавно Карлос Алькарас объявил, что не будет участвовать на турнирах в Риме и на «Ролан Гаррос». Как ты думаешь, его отсутствие сделает тебя более ощутимым фаворитом на этих двух турнирах?
— Нет, я не знаю. Думаю, это не то, о чём нам следует говорить. Думаю, самое важное — это сказать, что, во-первых, теннису нужен Карлос! Теннис становится намного лучше, когда он рядом. Лично для меня это здорово. Это заставляет меня по-другому смотреть на турнирную сетку и матчи. Хотя если бы мне пришлось встретиться с Карлосом, это всегда было бы в финале. С первой и второй ракеткой мира так и бывает. Но да, когда ты молод и переживаешь трудные моменты, это может случиться. Я верю, что он вернётся сильнее, чем прежде.

Но травмы всегда тяжелы, особенно травмы запястья. Есть определённые участки нашего тела, которые очень чувствительны. Запястье, как мы видели на примере других игроков в прошлом, может сильно осложнить жизнь. Поэтому я надеюсь, что он вернётся и больше не получит травм. Однако я также считаю, что хорошо, что он и его команда уделяют время восстановлению. Если вернуться слишком рано, то потом могут возникнуть более серьёзные проблемы.

Мы все хотим, чтобы он был в хорошей форме к моменту возвращения. В данном случае, я думаю, следующая цель для него, и я надеюсь, что так и будет, — это Уимблдон. Так что я надеюсь, что он вернётся туда. А потом, кто бы ни попал в сетку, до турнира всегда далеко, но сейчас всё это второстепенно. Я отправил ему уже пожелание скорейшего выздоровления, хотя это больно и очень печально для всего тенниса, — передаёт слова Синнера корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Материалы по теме
«Теннису нужен Карлос». Синнер после первой победы в Мадриде сказал немного и об Алькарасе
«Теннису нужен Карлос». Синнер после первой победы в Мадриде сказал немного и об Алькарасе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android