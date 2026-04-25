Карен Хачанов — Адам Уолтон, результат матча 25 апреля 2026, счёт 2:0, 2-й круг; ATP 1000 Мадрид

Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Уолтоном
Комментарии

16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) обыграл соперника из Австралии Адама Уолтона, занимающего в мировом рейтинге 117-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Россия
К. Хачанов
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Адам Уолтон
Австралия
А. Уолтон

По ходу матча Хачанов подал навылет четыре раза, дважды ошибся на подаче и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Уолтон сделал также четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта.

В следующем круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча между Мартином Даммом-младшим и Якубом Меншиком.

