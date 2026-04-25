Карен Хачанов вышел в третий круг «Мастерса» в Мадриде после победы над Уолтоном
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов во втором круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) обыграл соперника из Австралии Адама Уолтона, занимающего в мировом рейтинге 117-е место. Встреча спортсменов продолжалась 1 час 19 минут и завершилась со счётом 6:2, 6:3.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Адам Уолтон
По ходу матча Хачанов подал навылет четыре раза, дважды ошибся на подаче и сумел реализовать 4 брейк-пойнта из 10. Уолтон сделал также четыре эйса, допустил две двойные ошибки и не реализовал три заработанных брейк-пойнта.
В следующем круге Карен Хачанов сыграет с победителем матча между Мартином Даммом-младшим и Якубом Меншиком.
Материалы по теме
