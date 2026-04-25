Хачанов прервал серию из трёх поражений
16-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов прервал серию из трёх поражений, обыграв во втором круге «Мастерса» в Мадриде соперника из Австралии Адама Уолтона, занимающего в мировом рейтинге 117-е место.
Мадрид (м). 2-й круг
25 апреля 2026, суббота. 12:15 МСК
Карен Хачанов
Окончен
2 : 0
Адам Уолтон
Серия поражений россиянина в одиночном разряде началась на «Мастерсе» в Майами 23 марта текущего года, когда он уступил испанцу Мартину Ландалусу в третьем круге (3:6, 6:7 (2:7). Впоследствии Хачанов проигрывал французу Артуру Риндеркнешу в первом круге турнира АТР-1000 в Монте-Карло (5:7, 2:6) и на старте «пятисотника» в Барселоне в матче с аргентинцем Камило Уго Карабельи (3:6, 4:6).
В следующем круге турнира в Мадриде Хачанов сыграет с победителем матча между Мартином Даммом-младшим и Якубом Меншиком.
